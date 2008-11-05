5-6 ноября верующие почтят икону Богоматери "Скорбящая" (Крымская)

5-6 ноября в Симферополе с благословения митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря пройдут торжества, посвященные всекрымской святыне - иконе Божией Матери «Скорбящая» (Крымская).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

5 ноября в Симферопольском Свято-Троицком монастыре, где сейчас находится эта икона, состоится праздничное всенощное бдение, а 6 ноября — архиерейская божественная литургия. После литургии пройдет крестный ход с чудотворным образом Божией Матери.

На иконе – одна Богоматерь, без Богомладенца. Она молитвенно сложила руки, глаза ее печальны, на лице румянец. Икона небольшая — 20 на 16 см, на дереве, провинциальной живописи (предположительно киевской школы) начала ХХ века. Аналоги этой иконы неизвестны, четко проступившая надпись гласит: «Образ Пресвятой Богородицы Скорбящая».

«История явления этого чудотворного образа началась в 1998 году, когда прихожанка Иоанно-Предтеченской церкви села Первомайское Кировского района Феодосия Денисенко пожертвовала в храм икону Божией Матери — тусклое, темное, слабо различимое изображение на небольшой доске без оклада. Настоятель храма поставил подаренную икону в алтарь. Прошло две недели, наступил праздник Успения Богородицы. Во время божественной литургии бывшая хозяйка иконы увидела ее и не узнала — таким ярким было изображение. Дождавшись конца службы, она поспешила к батюшке с вопросами — где и когда так хорошо отреставрировали темную икону. Священник был удивлен не менее прихожанки, поскольку он и не прикасался к образу», - сообщает епархия.

Специальная комиссия, куда вошли священнослужители, художники, ученые, краеведы, установила, что икона не реставрировалась. В некоторых местах красочный слой стерт до основания, кое-где доска тронута шашелем, но краски сияют, они сочны и ярки. Комиссия единодушно пришла к выводу: икона обновилась.

В Свято-Троицком кафедральном соборе (ныне - Свято-Троицкий женский монастырь) был отслужен благодарственный молебен с акафистом, а вскоре Священный Синод Украинской православной церкви благословил церковное почитание этой иконы, празднование ей установлено 6 ноября, в день почитания иконы «Всех скорбящих Радосте». В 1999 году чудесно обновившаяся икона крестным ходом обошла весь Крымский полуостров, став всекрымской святыней. Во время крестного хода были случаи, когда икона мироточила, утверждают в епархии.