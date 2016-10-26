Через Минск: Савченко попала в Россию со второй попытки

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Илья Новиков.

По его словам, Савченко сперва на три часа "тормознули" в машине на трассе Минск-Москва, и в итоге не пустили в РФ.

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"Потом она решила вернуться в Минск и лететь самолетом. А в промежутке у нас был отбор документов у нее и у белоруса-водителя, окно в два томных часа совсем без связи, ожидание пограничного полковника", - говорится в его сообщении.

Затем "было возвращение в Минск, полет в Москву, еще один внезапный и нетипичный кордон в Шереметьево на рейсе, где кордонов никогда не было".

Ранее УНИАН сообщал, что Савченко отправилась в Россию на заседание Верховного Суда РФ, где заслушают апелляцию на приговор украинцам Станиславу Клыху и Николаю Карпюку.