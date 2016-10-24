Паспорт жены ликвидированного "Моторолы" изготовлен на похищенных из Славянска бланках - МВД

"Несколько дней назад на некоторых сайтах появились фотографии паспорта гражданки Украины, якобы выданного 11 февраля 2014 года Новоазовским РО ГУДМС Украины в Донецкой области, ВТ 093466, на имя Павловой Елены Александровны, жены боевика "ДНР" Моторолы. Нами установлено, что бланк паспорта с указанной серией и номером числится похищенным во время оккупации Славянска незаконными вооруженными формированиями", - написал на своей странице в Facebook глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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Так, по его словам, 6 мая 2014 года в Славянском отделе ГУДМС Украины в Донецкой области четверо вооруженных членов НВФ "ДНР" под угрозой применения оружия заставили начальника отдела выдать чистые бланки паспортов в количестве 160 штук.

"Вот один из украденных бланков и "нашелся", в котором нарисовали то, что захотели. Ждем появления следующих похищенных бланков", - добавил Аброськин.

Как отмечается, факт похищения и использования поддельных документов зарегистрирован, проводится соответствующая проверка следственным подразделением полиции Донетчины.

Напомним, Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября. Ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на "Моторолу" Киев "объявил войну "ДНР".

Вскоре в "ДНР" заявили, что им известно, кто заказал убийство террориста "Моторолы".