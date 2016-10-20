В МИД РФ в связи с уничтожением "Моторолы" снова заявили о "внешнем управлении" Украиной

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о связи между этой "профессиональной акцией" и "внешним управлением".

Она заявила, что вопрос о "профессиональности" уничтожения "Моторолы" необходимо адресовать специальным службам.

"А что касается внешнего управления, а что тут говорить - оно проявляется в разных формах", - убеждена Захарова.

По ее словам, на протяжении многих лет люди из других государств внедрялись в правительство Украины в виде советников. Это касалось также спецслужб, добавила она.

Захарова заявила, что эти люди "вживлялись в ткань политической жизни Украины и потом руководили всеми процессами".

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Она добавила, затем этот процесс был узаконен после вхождения в состав правительства Украины министров из числа граждан других государств.

"Как это назвать, как не внешнее управление - это оно и есть", - сказала Захарова.

Также она утверждает, что по линии вице-президента США Джозефа Байдена руководству Украины поступают указания, но при этом, по словам Захаровой, он не звонит, чтобы "уговорить их выполнять Минские соглашения или провести политическую реформу, или предоставить соответствующий статус Донбассу".

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"В ручном режиме ведется управление Украиной извне, под это попадают, в том числе, силовые ведомства, а может быть - в первую очередь", - объявила Захарова.

Как сообщал УНИАН, 16 октября в Донецке был уничтожен террорист "Моторола". В Украине он обвиняется в военных преступлениях, в том числе в расстреле пленных.

Сегодня, 20 октября, Захарова заявила, что выяснением обстоятельств уничтожения «Моторолы» занимаются «соответствующие службы».