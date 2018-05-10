Фрейд Клюева и звездный час Яценюка с шутками и тыквами

Даже если досрочные выборы состоятся очень скоро, и Яценюк перестанет быть спикером, ему теперь будет что вспомнить в этом не самом плодотворном периоде своей биографии. Он просто мастерски провел антикризисный закон. И пусть это прошло с благословения Банковой и при активной помощи Тимошенко, все равно Арсений Петрович был в ударе. Члены правительства в своей ложе выглядели на его фоне всего лишь лицами, сопровождающими Жаклин Кеннеди в Париж.

Яценюк сыпал остротами («Нет депутата – нет поправки», «Товарищ, не сбивайте с ритма весь парламент», на возмущение Сергея Терехина по поводу поправки для АПК: «обещали каждому депутату по телке выдать», спикер по-джентльменски заметил: давайте уважительнее и к депутатам, и к телкам). Яценюк не давал увязнуть в очередной поправке, где надо вытягивал из выступления нужную правовую формулу, которую тут же аргументировал и ставил на голосование. Кажется, не верил глазам, когда она находила поддержку в 244 голоса, улыбался и тут же проделывал то же самое со следующей поправкой. И вот в результат – к восьми вечера закон, открывающий доступ к ресурсам МВФ, был принят в целом, заседание закрыто, а депутаты радостные разбегались кто куда, подогреваемые не только перспективой уик-энда, но и собственноручно измененным календарным планом, согласно которому следующая неделя – работа в округах. (В Раду ходить не надо – для кого-то еще семь выходных дней).

Закон Украины «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» на утреннем заседании обсуждали более трех часов. Там было сто тридцать пять поправок. Он вместил все ранее обсуждаемые предложения. В Украине будет стабилизационный фонд (поправка Кабмина), а контролировать расходы стабфонда будет парламентский комитет банков и финансовой деятельности (поправка регионала Сергея Клюева). А голосовали две эти поправки одновременно пакетом, так предложил спикер во избежание «кидка». И как ни сопротивлялись бютовцы такому контролю со стороны комитета Сергея Клюева, но – увы, проголосовали.

Когда Сергей Клюев объяснял зачем нужен парламентский контроль он оговорился, и сказал: комитет финансов и банковской деятельности должен участвовать в процессе «контроля и распределения средств стабфонда», чем вызвал смех и реплику спикера: «Это - Фрейд». К слову, у Сергея Клюева была еще одна поправка, которая не прошла. Сергей Петрович хотел дать возможность стабфонду поддерживать и крупный бизнес. Как он сам объяснил, «в связи с тем, что финансовый кризис на Украине очень серьезно развивается, нет разницы, кто инвестирует деньги в новое производство, хоть малый или средний бизнес, хоть бизнес побольше, тем более, что очень тяжело разграничить, где малый, где средний». Но поправка не прошла.

Потом был проголосован целый ряд поправок, касающихся стабилизации банковской системы.

Не прошли поправки Ирины Акимовой об увеличении нормы амортизации для предприятий горно-металлургического комплекса, или возврат нормы о налоговых векселях.

Утреннее заседание оборвалось после попытки нашеукраинки Ксении Ляпиной внести поправку о голосовании досрочных выборов. Бютовцы привычно рванулись к трибуне, готовые ее заблокировать, а спикер закрыл утреннее заседание и уехал. По версии лидера фракции БЮТ Ивана Кириленко, уехал к Президенту, уговаривать его снимать поправку о финансировании досрочных выборов. И хотя сам спикер это отрицал, но на вечернем заседании, когда он все же поставил на голосование поправку Ляпиной, БЮТ к трибуне уже не рвался, все выглядело спокойно, и казалось, что вопрос финансирования выборов отложен по договоренности.

Между утренним и вечерним заседанием прошло больше четырех часов. За это время Президент успел публично обвинить депутатов, что они контролируют контрабандные группировки, бютовец вице-спикер Николай Томенко - дать по горячим следам на эту тему брифинг. Сначала в ожидании брифинга он с интересом спрашивал каждого встречного, к какой контрабандной группировке тот относится. «Вы хромые или воробьи? – интересовался вице-спикер даже у журналистов. А потом на брифинге поведал страшную тайну: да СБУ (сообщившая главе державы о нардепах - контрабандистах) просто постоянно обманывает Президента.

Еще из сессионного зала вынесли тыкву, сегодня же хеллоуин. Потом ее снова занесли. Тыква покочевала по столам депутатов, оказалась у спикера, который поприветствовал ее словами: уберите, у нас тут каждый день хеллоуин.

Вечернее заседание прошло живо, нардепы еще раз прошлись по поправкам и приняли закон в целом.

Скажите, - обратились мы в кулуарах к депутату из фракции Регионов Анатолию Кинаху, - достаточен ли принятый пакет для оздоровления реальной экономики?

- В законе выхолощено все, что касается сектора реальной экономики. У власти нет понимания системности и этапности кризисных явлений. Весь мир сначала принимает решения по стабилизации банковской системы (это и в Германии, и в России, и в Японии), а дальше принимаются меры по недопущению охлаждения экономики. В Японии рассматривается вопрос снижения ставки кредитных ресурсов с 0,5 годовых до 0,25% годовых. В Европе принимаются целевые решения по доступу к кредитным ресурсам, отрабатываются системы рефинансирования. У нас тоже нужно думать о том, чтобы не охладить экономику. У нас ситуация хуже, мы экспорто-ориентированное государство. Нужен целый комплекс мер для ГМК, химической промышленности, АПК. А все было выхолощено. Предпосылки кризиса у нас были сформированы раньше. Популистский бюджет, административная ревальвация гривны и отмена налогового векселя. Раньше существовал вексель на отсрочку платежа на полгода, а его одномоментно отменили. Что получается: завод заработает через год-два, еще прибыли нет, а я должен уже сейчас перечислить двадцать процентов стоимости его оборудования. При этом растет долг государства по НДС. И это называется поддержка реальной экономики? Тариел Васадзе, например, предлагал не трогать налог на транспортные средства и отсрочить изменения в таможенных тарифах, связанных с наши вступлением в ВТО, поскольку у них контракты на год. Он предлагал возобновить кредитование, поскольку у них производство упало на сорок процентов, а ведь одно рабочее место в автомобилестроении это семь рабочих мест в смежных отраслях. И если поплывет Васадзе – поплывут многие.

В кулуарах бютовцы и нашеукраинцы вовсю радовались принятому закону, подчеркивая, что они сохранили большинство социальных норм, нашли формулу оздоровления банковской системы и гарантировали банковские вклады.

Катерина Ващук из блока Литвина выглядела вполне довольной:

- Продлено действие фиксированного налога в АПК. НДС отстояли таким образом, что он начисляется аграрным товаропроизводителям, но не платится, а накапливается на счету и используется хозяйством для своих нужд. Освобожден от НДС ввоз племенного скота. Кроме того, дотация, которую раньше переработчики платили хозяйствам и которая запрещена ВТО, теперь будет платить государство. Оговорен порядок, что крестьянам, которые не могут погасить кредиты, пролонгируется срок выплаты процентов и запрещено продавать технику, чтобы гасить кредиты. И все эти меры позволят успокоить село. Стабильная ситуация с налогообложением села вселяет доверие инвесторов и аграриев, они спокойно смогут сеять и планировать следующий год.

Регионал Василий Киселев так резюмировал принятие закона.

- Закон должен принести какие-то подвижки, все-таки рефинансирование банков может как-то остановить падение экономики. Но воссоздать объемы производства удастся очень не скоро. И серьезной угрозой остается то, на каких условиях нас будет кредитовать МВФ. Когда? С какой периодичностью будут выделяться деньги? Мы не знаем этого, и именно потому наша фракция не голосовала закон в третьем чтении.

Маша Мищенко