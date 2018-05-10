Фрейд Клюева и звездный час Яценюка с шутками и тыквами
Вечернее заседание прошло живо, нардепы еще раз прошлись по поправкам и приняли антикризисный закон в целом
|Арсений Яценюк
Яценюк сыпал остротами («Нет депутата – нет поправки», «Товарищ, не сбивайте с ритма весь парламент», на возмущение Сергея Терехина по поводу поправки для АПК: «обещали каждому депутату по телке выдать», спикер по-джентльменски заметил: давайте уважительнее и к депутатам, и к телкам). Яценюк не давал увязнуть в очередной поправке, где надо вытягивал из выступления нужную правовую формулу, которую тут же аргументировал и ставил на голосование. Кажется, не верил глазам, когда она находила поддержку в 244 голоса, улыбался и тут же проделывал то же самое со следующей поправкой. И вот в результат – к восьми вечера закон, открывающий доступ к ресурсам МВФ, был принят в целом, заседание закрыто, а депутаты радостные разбегались кто куда, подогреваемые не только перспективой уик-энда, но и собственноручно измененным календарным планом, согласно которому следующая неделя – работа в округах. (В Раду ходить не надо – для кого-то еще семь выходных дней).
Закон Украины «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» на утреннем заседании обсуждали более трех часов. Там было сто тридцать пять поправок. Он вместил все ранее обсуждаемые предложения. В Украине будет стабилизационный фонд (поправка Кабмина), а контролировать расходы стабфонда будет парламентский комитет банков и финансовой деятельности (поправка регионала Сергея Клюева). А голосовали две эти поправки одновременно пакетом, так предложил спикер во избежание «кидка». И как ни сопротивлялись бютовцы такому контролю со стороны комитета Сергея Клюева, но – увы, проголосовали.
|Сергей Клюев
Потом был проголосован целый ряд поправок, касающихся стабилизации банковской системы.
Не прошли поправки Ирины Акимовой об увеличении нормы амортизации для предприятий горно-металлургического комплекса, или возврат нормы о налоговых векселях.
Утреннее заседание оборвалось после попытки нашеукраинки Ксении Ляпиной внести поправку о голосовании досрочных выборов. Бютовцы привычно рванулись к трибуне, готовые ее заблокировать, а спикер закрыл утреннее заседание и уехал. По версии лидера фракции БЮТ Ивана Кириленко, уехал к Президенту, уговаривать его снимать поправку о финансировании досрочных выборов. И хотя сам спикер это отрицал, но на вечернем заседании, когда он все же поставил на голосование поправку Ляпиной, БЮТ к трибуне уже не рвался, все выглядело спокойно, и казалось, что вопрос финансирования выборов отложен по договоренности.
Между утренним и вечерним заседанием прошло больше четырех часов. За это время Президент успел публично обвинить депутатов, что они контролируют контрабандные группировки, бютовец вице-спикер Николай Томенко - дать по горячим следам на эту тему брифинг. Сначала в ожидании брифинга он с интересом спрашивал каждого встречного, к какой контрабандной группировке тот относится. «Вы хромые или воробьи? – интересовался вице-спикер даже у журналистов. А потом на брифинге поведал страшную тайну: да СБУ (сообщившая главе державы о нардепах - контрабандистах) просто постоянно обманывает Президента.
Еще из сессионного зала вынесли тыкву, сегодня же хеллоуин. Потом ее снова занесли. Тыква покочевала по столам депутатов, оказалась у спикера, который поприветствовал ее словами: уберите, у нас тут каждый день хеллоуин.
Вечернее заседание прошло живо, нардепы еще раз прошлись по поправкам и приняли закон в целом.
Скажите, - обратились мы в кулуарах к депутату из фракции Регионов Анатолию Кинаху, - достаточен ли принятый пакет для оздоровления реальной экономики?
- В законе выхолощено все, что касается сектора реальной экономики. У власти нет понимания системности и этапности кризисных явлений. Весь мир сначала принимает решения по стабилизации банковской системы (это и в Германии, и в России, и в Японии), а дальше принимаются меры по недопущению охлаждения экономики. В Японии рассматривается вопрос снижения ставки кредитных ресурсов с 0,5 годовых до 0,25% годовых. В Европе принимаются целевые решения по доступу к кредитным ресурсам, отрабатываются системы рефинансирования. У нас тоже нужно думать о том, чтобы не охладить экономику. У нас ситуация хуже, мы экспорто-ориентированное государство. Нужен целый комплекс мер для ГМК, химической промышленности, АПК. А все было выхолощено. Предпосылки кризиса у нас были сформированы раньше. Популистский бюджет, административная ревальвация гривны и отмена налогового векселя. Раньше существовал вексель на отсрочку платежа на полгода, а его одномоментно отменили. Что получается: завод заработает через год-два, еще прибыли нет, а я должен уже сейчас перечислить двадцать процентов стоимости его оборудования. При этом растет долг государства по НДС. И это называется поддержка реальной экономики? Тариел Васадзе, например, предлагал не трогать налог на транспортные средства и отсрочить изменения в таможенных тарифах, связанных с наши вступлением в ВТО, поскольку у них контракты на год. Он предлагал возобновить кредитование, поскольку у них производство упало на сорок процентов, а ведь одно рабочее место в автомобилестроении это семь рабочих мест в смежных отраслях. И если поплывет Васадзе – поплывут многие.
В кулуарах бютовцы и нашеукраинцы вовсю радовались принятому закону, подчеркивая, что они сохранили большинство социальных норм, нашли формулу оздоровления банковской системы и гарантировали банковские вклады.
Катерина Ващук из блока Литвина выглядела вполне довольной:
|Екатерина ВАЩУК
Регионал Василий Киселев так резюмировал принятие закона.
- Закон должен принести какие-то подвижки, все-таки рефинансирование банков может как-то остановить падение экономики. Но воссоздать объемы производства удастся очень не скоро. И серьезной угрозой остается то, на каких условиях нас будет кредитовать МВФ. Когда? С какой периодичностью будут выделяться деньги? Мы не знаем этого, и именно потому наша фракция не голосовала закон в третьем чтении.
Маша Мищенко