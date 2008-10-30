Православная церковь призывает не издеваться над тыквами

Православная церковь призывает не праздновать Хэллоуин – праздник, который в ночь с 31 октября на 1 ноября широко отмечается на Западе, а в последние годы пользуется популярностью в молодежной среде постсоветского пространства, в частности, в Украине.

Так, в Крыму довольно активно призывают молодежь отпраздновать Хэллоуин на различных «вечеринках». При этом анонсы мероприятий размещены даже на официальных сайтах ряда крымских городов. «Кровавые конкурсы, зверские призы, холодящая кровь музыка…самому ужасному костюму особый подарок!», - говорится, к примеру, в предложении одной из гостиниц Ялты, размещенном на интернет-портале города.

«Это не наш праздник, у нас такого праздника никогда не было. Этот так называемый праздник нам навязан. А почему его отмечают сейчас? Потому что преследуются коммерческие цели: выгодно устраивать всякие вечеринки, продавать страшные костюмы, - люди зарабатывают на этом деньги», - заявили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Этот так называемый праздник далек от христианства. Церковь осуждает его и призывает не праздновать», - отметил собеседник агентства.

Мусульман также призывают не отмечать Хэллоуин. «У мусульман есть два праздника – Рамазан-байрам и Курбан-байрам – все остальное для нас не праздники», - сообщили УНИАН в Духовном управлении мусульман Крыма.

«Нечистая сила противоречит божественным вещам. Поэтому мы призываем не отмечать Хэллоуин», - добавили в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма.

Хэллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. В эту ночь принято одеваться в костюмы нечистой силы и устраивать маскарады. Неотъемлемый символ Хэллоуина - тыквенная голова. Этот праздник широко распространен на Западе. С недавнего времени Хэллоуин отмечают и некоторые граждане Украины.