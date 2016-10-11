Луценко обсудил с Мингарелли привлечение международных экспертов к расследованию событий 2 мая в Одессе

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился к главе Представительства ЕС в Украине Хьюгу Мингарелли с просьбой содействовать в привлечении международных специалистов-криминалистов с целью проведения независимых экспертиз по вопросам установления причин наступления смерти пострадавших в Доме профсоюзов в г. Одессе 2 мая 2014 года.

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Как сообщается на сайте ГПУ, об этом Луценко сказал во время сегодняшней встречи с Мингарелли.

Также генпрокурор проинформировал главу Представительства ЕС об основных приоритетах в процессе реформирования ведомства, в частности проведении конкурса на занятие должностей в Генеральной инспекции – независимого и профессионального органа, призванного осуществлять надзор за соблюдением законности сотрудниками прокуратуры, отмечается в сообщении.

Также были обсуждены промежуточные итоги внедрения института добропорядочности, конкурсного отбора кадров для занятия вакантных должностей в местных прокуратурах, создание возможности работы в ведомстве для лиц, не имеющих опыта работы в органах прокуратуры и области права вообще, проинформировали в ГПУ.

Отмечается, что Мингарелли заверил в своей готовности оказать необходимую помощь украинской стороне.

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Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадало около 300. Большинство людей погибли во время пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

22 сентября этого года Луценко заявил, что планирует привлечь европейских экспертов к расследованию событий в Одессе.

По словам генпрокурора, привлечение европейских специалистов будет способствовать беспристрастному установлению причин гибели людей.