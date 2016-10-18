Представители боевиков рассказали, где закопают уничтоженного "Моторолу"

"Завтра (среда, 19 октября) в 10.00 начало панихиды. Похоронят его на территории республики", — цитирует прокремлевское новостное агентство РИА Новости представителя так называемого Минобороны "ДНР".

По словам боевиков, "Моторолу" похоронят в Украине на территории оккупированной террористами Донецкой области.

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Напомним, одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября. По предварительной информации, его взорвали в лифте дома, в котором он проживал. В группировке "ДНР" в уничтожении Павлова обвинили "украинскую диверсионно-разведывательную группу".

"Моторола" был одним из самых жестоких боевиков "ДНР". В частности, он расстрелял пленного украинского военного Игоря Брановицького. Сам "Моторола" признался в убийстве 15 пленных военнослужащих ВСУ.