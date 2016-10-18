В оккупированном Крыму хотят установить памятник Путину

Сам памятник рассчитывают установить к выборам 2018 года. Об этом заявил глава организации Сергей Шувайников, передает Громадське.

Как отмечается, памятник Путину намерены установить в Симферополе.

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Шувайников также заявил, что памятник Путину будет создан и установлен на «народные деньги».

Кроме того, «Конгресс русских общин Крыма» на общем собрании принял решение разработать проект памятника-символа в форме российского капитана за штурвалом корабля со словами постамент словам российского президента, которые он произнес на митинге в Москве 18 марта 2014 года: «После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань».