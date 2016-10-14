Участники шествия "Марш нации" применили пиротехнику возле Киево-Печерской Лавры

Участники шествия "Марш нации", в котором принимают участие сторонники и представители Гражданского корпуса "Азов", общественной организации "С14", Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", применили пиротехнические средства возле Киево-Печерской Лавры.

Читайте такжеВ марше "свободовцев" в Киеве приняли участие около 4 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, активисты выкрикивают: "Украинской нации - украинскую церковь!".

Колонну сопровождает автомобиль с громкой аудиосистемой, из которой раздается патриотическая рок-музыка.

Активисты выкрикивают лозунги: "Наша славная Родина - это большая Украина", "Не отступать и не сдаваться!", "Наша судьба в наших руках - великое утешение в ожесточенных боях" (укр. - "Наша славна Батьківщина - це велика Україна", "Не відступати і не здаватись!", "Наша доля у наших руках - велична втіха в запеклих боях") и другие.

Шествие сопровождает большое количество сотрудников Национальной гвардии и Национальной полиции.

Большая колонна передвигается по проезжей части. Патрульная полиция перекрыла улицу Ивана Мазепы. На улице Омельяновича-Павленко образовался большой автомобильный затор.

На пути колонны возле отделения российского "Сбербанка" сосредоточены около 50 правоохранителей, которые охраняют учреждение. Колонна продолжает движение, напротив банка активисты взорвали несколько петард.

Также напротив здания банка участники шествия зажгли файеры.

Как сообщал УНИАН, в акции по случаю Дня украинского казачества, Дня создания УПА и Дня защитника Украины принимают участие около 5 тысяч человек.