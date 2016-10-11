По факту обрушения стены в школе на Киевщине открыто уголовное дело
По факту обрушения стены в школе в городе Васильков Киевской области открыто уголовное производство.
Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киевской области, производство открыто по ст.275 (нарушение правил безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.
На месте происшествия работают следователи, которые опрашивают работников школы и свидетелей.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 10.00 в г. Васильков Киевской области в трехэтажном здании средней школы № 6 произошло разрушение фасадной стены с 1-го по 3-й этажи и перекрытий учебных помещений. Жертв и пострадавших нет.
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Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что причиной аварии в школе в Василькове мог старый фундамент или расположенная рядом дождевая канализация.
Здание школы было построено в 1965 году. В школе обучается около 650 детей.
Директор школы Леонид Горулько заверил, что заведение получило акт готовности к учебному году, то есть помещения были проверены специальной комиссией.