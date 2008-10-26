Хозяева "Фаины" заявляют, что Карпачева мешает вести переговоры

Переговоры по освобождению из плена пиратов Сомали судна «Фаина» поставлены под угрозу, заявили сегодня хозяева судна.

Как передает ИТАР-ТАСС, в распространенном сегодня в интернете заявлении руководство одесской компании «Тимекс тим», которой принадлежит судно, отметили, что процесс переговоров «вновь поставлен под угрозу попытками вмешательства других сторон».

Речь идет об усилиях уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ, которая прибыла в соседнюю с Сомали Кению и идет, по словам «Тимекс тим», на «несогласованные попытки начать свои собственные переговоры с пиратами».

Как сообщал УНИАН, находящаяся в соседней с Сомали Кении Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Н.КАРПАЧЕВА провела ряд встреч с должностных лицами Кении, среди которых спикер парламента, министр обороны и начальник генерального штаба; а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Кении Майклом РАНЕБЕРГЕРОМ; координатором программ развития ООН в Кении Эниасом ЧУМОЮ; представителем Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев с Сомали Гильермо БЕТОККИ.

Учитывая результаты всех переговоров, Уполномоченный по правам человека считает, что переговорный процесс об освобождении экипажа «Фаины» вошел в решающую стадию. Учитывая ситуацию в Сомали, где наступил коллапс государства как такового, в переговорном процессе достигнуто согласие о подключении совета старейшин племен.

Сейчас судно находится под наблюдением нескольких американских кораблей, задача которых - не допустить выгрузки оружия на берег. К месту удержания пиратами «Фаины» в сомалийском порту Хобьо приближается эскадра из семи боевых кораблей НАТО, а также сторожевой корабль Балтийского флота России «Неустрашимый».

Корабль, в составе экипажа которого – 17 граждан Украины, трое - России и один - Латвии, был захвачен у берегов Сомали 25 сентября.