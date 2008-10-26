Погода на 27-31 октября

27 октября на территории Украины согласно прогнозам синоптиков будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Крыму северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 0-5° тепла (на западе местами 1-2° мороза), днем 8-13° тепла; в южной части ночью 3-8° тепла (на побережье Крыма до 13°), днем 12-17° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 28-29 октября сохранится переменная облачность. Без осадков. В южной и восточной частях ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла (28 октября местами 0-2° мороза), на побережье морей 8-11° тепла; днем 13-18°.

30-31 октября без существенных осадков, только 30 октября на крайнем западе, 31 октября в западных областях ожидается дождь. Температура ночью 4-10° тепла, на побережье морей и Закарпатье до 12°; днем 12-18°, в южной части и на Закарпатье местами 20°.

В Киевской области 27 октября будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 10-12°; по области ночью 0-5°тепла, днем 8-13°.

28-29 октября переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 13-15°.

30-31 октября - без существенных осадков. Температура ночью 5-10°, днем 12-17°; в Киеве ночью 7-10°, днем около 15°.