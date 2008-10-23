Янукович с Азаровым предложили ВР свой план преодоления кризиса

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о стабилизации финансово-экономической ситуации в Украине (№3309-1), внесенный народными депутатами от Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Николаем АЗАРОВЫМ.

Документом, текст которого размещен на сайте ВР, предлагается создать стабилизационный фонд на общую сумму не больше 40 млрд. грн.

Источниками формирования фонда предусмотрены поступления средств за счет перевыполнения доходной части государственного бюджета, части средств Единого казначейского счета, поступления от приватизации, нераспределенных остатков резервного фонда, части средств превышения сметных доходов над сметными расходами Национального банка Украины, утвержденными на текущий бюджетный год и других источников.

Предлагается предоставить право Министерству финансов Украины на размещение средств стабилизационного фонда в форме депозитов в государственных банках ОАО "Ощадбанк" и ОАО "Укрэксимбанк" сроком на один год по ставке, которая превышает на 1 процентный пункт ставку однолетнего LIBOR, установленную на дату размещения депозита, с возможностью продления срока размещения.

Размещенные средства могут быть использованы ОАО "Ощадбанк" и ОАо "Укрэксимбанк" исключительно для: предоставление кредитов (ссуд) для погашения и (или) обслуживания кредитов (ссуд), полученных отечественными банковскими учреждениями и субъектами ведения хозяйства у иностранных кредиторов до 15 сентября 2008 года; финансирование (софинансирование) инфраструктурных и инвестиционных проектов общегосударственного значения на поворотной основе на срок до 10 лет; удешевление кредитования проектов малого и среднего бизнеса, в частности таких, которые влияют на повышение уровня занятости населения; предоставление кредитов на завершение строительства жилья, которое осуществляется с привлечением ипотечного кредитования. Условием такого кредитования является софинансирование со стороны банков и застройщиков.

Общая сумма указанных кредитов (ссуд) не должна превышать сумму, эквивалентную 40 млрд. грн., а минимальная процентная ставка должна превышать ставку LIBOR сроком на один год, установленную на дату предоставления кредита, не менее чем на 5 процентных пунктов.

Кредиты (ссуды) могут быть предоставлены полностью или частично путем приобретения ОАО "Ощадбанк" и ОАО "Укрэксимбанк" облигаций, которые выпускаются указанными учреждениями, получающие соответствующие кредиты (ссуды), и (или) в форме передачи части их акций или других ликвидных активов по рыночной цене на дату заключения соответствующих соглашений.

Получатели кредита (ссуды) на момент погашения соответствующего кредита (ссуды) обязаны согласовывать, соответственно, из ОАО "Ощадбанк" или ОАО "Укрэксимбанк" получения кредитов (ссуд) от третьих лиц и другие условия договоров о получении таких кредитов (ссуд).

Порядок формирования стабилизационного фонда и его использования устанавливается Кабинетом министров по согласованию с Нацбанком.

Также документом вносятся изменения в Закон "О Национальном банке Украины", согласно которым НБУ по итогам года в случае превышения сметных доходов над сметными расходами, утвержденными на текущий бюджетный год, вносит в госбюджет следующий за отчетным год 75% положительной разницы, а 25% перечисляет на пополнение средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Превышение расходов над доходами возмещается за счет госбюджета следующего за отчетным года.

Также предлагается внести изменения в Закон "О Фонде гарантирования вкладов физических лиц", которыми гарантировать каждому вкладчику возмещение средств по его вкладам, включая проценты, в размере вкладов на день наступления недоступности вкладов, но не больше 150 000 гривен по вкладам в каждом из участников (временных участников) фонда.

Также, согласно законопроекту, Кабинет министров до 29 октября этого года должен разработать и представить на рассмотрение Верховной Рады проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», который должен быть рассчитан на бездефицитной основе, предусмотрев ограничение на государственные заимствования на международном рынке капитала, в связи с неблагоприятными условиями заимствований и оптимизацию расходов государственного бюджета.