Нацбанк сделает украинцам новогодний подарок

Отмена постановления Национального банка Украины в части досрочного снятия средств с депозитных счетов зависит от того, насколько оперативно будет найден стратегический инвестор для «Проминвестбанка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель группы советников главы Национального банка Украины Валерий ЛИТВИЦКИЙ сегодня на пресс-конференции.

«СТЕЛЬМАХ вчера заявил, что чем быстрее решится вопрос «Проминвестбанка» через стратегического инвестора, тем быстрее (в части срочных депозитов) это постановление (постановление НБУ № 319 от 11 октября 2008 г. – УНИАН) может быть отозвано. Он сказал, что, возможно, и до конца года – это будет как новогодний подарок. Я просто привел его слова», - сказал В.ЛИТВИЦКИЙ.

Он также отметил, что срок действия постановления № 319 в части досрочного снятия средств с банковских депозитных счетов не указан в связи с тем, что его можно будет приостановить намного раньше, чем предполагалось.

Как сообщалось, Правление Национального банка Украины 13 октября ввело в действие постановление №319 от 11 октября т.г. с целью нейтрализации влияния глобального финансового кризиса на экономику страны и обеспечения стабильности банковской системы, для защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков, которым обязал банки осуществлять активные операции в объемах, достигнутых ими на эту дату.

Также, согласно постановлению, Нацбанк запретил досрочное расторжение договоров по вкладам банковских депозитов.

Кроме того, НБУ ввел пятипроцентную маржу между курсом купли-продажи валюты на наличном рынке.

Между тем руководитель инвестиционной компании Dragon Capital (компания уполномочена на действия по привлечению инвестора в "Проминвестбанк") Дмитрий ТАРАБАКИН 21 октября заявлял, что акционеры “Проминвестбанка” рассчитывают привлечь стратегического инвестора до нового года.

Справка УНИАН. 7 октября НБУ ввел временную администрацию в «Проминвестбанке», временным администратором назначен заместитель председателя Нацбанка Владимир КРОТЮК.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в своем обращении по итогам заседания СНБО 20 октября заявил, что окончательное решение по ситуации с «Проминвестбанком» будет принято Национальным банком в ближайшее время.