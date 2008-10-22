Доллар уже по шесть!

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины Национальный банк продавал доллары США уже по курсу 5,2500 (вчера – по 5,1000). При этом на торгах по американской валютенаблюдался рост котировок: при открытии - 5,6100/5,7300, к 12:00 - 5,7400/5,7750, а к закрытию - 5,7800/5,8650.

На наличном рынке к вечеру сегодняшнего дня доллар США также значительно подорожал. По состоянию на 16.00 в обменных пунктах доллар покупали в среднем по

5,6027 грн., а продавали по 5,8255. При этом в ряде пунктов курс продажи американского доллара составляет сейчас 5,90 грн., 5,95 грн. и даже 6,00 грн.