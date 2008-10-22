Погода на 23 - 27 октября

23 октября на территории Украины ожидается небольшая облачность, без осадков; лишь в западных областях днем будет наблюдаться увеличение облачности, небольшой дождь. Ночью и утром в западной части местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на побережье морей до 9° тепла, в Карпатах и местами в восточной части 1-3° мороза; днем 10-15° тепла, в Закарпатье и на юге страны местами 16-18°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

24 - 25 октября будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° тепла (24 октября в восточной части местами 1-2° мороза), на побережье морей 6-10° тепла; днем 7-12°, в южной части и на Закарпатье 12-17° тепла; в Карпатах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла.

26 - 27 октября - без осадков, лишь 27 октября в западных, а днем и в северных областях пройдут небольшие дожди. Температура ночью от 2° мороза до 4° тепла, в южной части, на Закарпатье, а 27 октября и в западных областях 2-7° тепла; днем 7-12°, на крайнем юге и Закарпатье 10-16°. На высокогорье Карпат 26 октября без осадков, 27 октября пройдет дождь с мокрым снегом; температура ночью от 2° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла.

23 октября в Киеве и области будет небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью в Киеве 3-5° тепла, днем 13-15°. По области ночью 0-5° тепла, днем 10-15°.

24 - 25 октября сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.

26 - 27 октября в Киевской области без осадков, лишь днем 27 октября возможен небольшой дождь. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла.