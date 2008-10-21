Ощадбанк назвал дату окончания выплат «тысячи от Тимошенко»
18:52, 21 октября 2008Общество
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Денег не хватает?
|Анатолий ГУЛЕЙ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГУЛЕЙ сообщил сегодня журналистам после завершения совещания под председательством премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с представителями экономической и финансовой элит по вопросам противодействия финансовому кризису.
«Есть 12 миллионов граждан, которые включены в реестр. Задолженность перед ними зафиксирована. 6 миллионов граждан - а это 6 миллиардов гривень - уже выплачено. И мы продолжаем выплаты до 25 декабря по мере поступления средств», – сказал А.ГУЛЕЙ.
По его словам, Министерство финансов продолжает перечисление средств. В то же время, отметил он, средства поступают «не в таком объеме, как хотелось бы».
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