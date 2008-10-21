Ощадбанк назвал дату окончания выплат «тысячи от Тимошенко»

Председатель правления ОАО «Ощадбанк» Анатолий ГУЛЕЙ заявляет, что выплаты компенсаций по вкладам бывшего Сбербанка СССР планируется завершить до 25 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГУЛЕЙ сообщил сегодня журналистам после завершения совещания под председательством премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с представителями экономической и финансовой элит по вопросам противодействия финансовому кризису.

«Есть 12 миллионов граждан, которые включены в реестр. Задолженность перед ними зафиксирована. 6 миллионов граждан - а это 6 миллиардов гривень - уже выплачено. И мы продолжаем выплаты до 25 декабря по мере поступления средств», – сказал А.ГУЛЕЙ.

По его словам, Министерство финансов продолжает перечисление средств. В то же время, отметил он, средства поступают «не в таком объеме, как хотелось бы».