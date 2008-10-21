Проминвестбанк попробует обойтись без бюджетных денег

Акционеры “Проминвестбанка” рассчитывают привлечь стратегического инвестора до конца этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель инвестиционной компании Dragon Capital Дмитрий ТАРАБАКИН cегодня журналистам. (Как сообщалось, акционеры “Проминвестбанка” уполномочили Dragon Capital на действия, связанные с привлечением стратегического инвестора в “Проминвестбанк”).

Как сказал Д.ТАРАБАКИН, “задача стоит закрыть сделку до конца года. Как у нас выйдет... будем стараться, но условия не простые”.

При этом он отметил, что задача о привлечении стратегического инвестора стоит для того, чтобы не тратились бюджетные средства для стабилизации ситуации в банке.

Кроме этого, он отметил, что существует высокий интерес инвесторов к “Проминвестбанку”.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Национальный банк Украины принял решение о выделении «Проминвестбанку» (ПИБ) стабилизационного кредита в виде кредитной линии на общую сумму 5 млрд. грн., из которых банку на 7 октября было выделено 2 млрд. грн.

«Рейдерская атака на банк стала причиной панических настроений вкладчиков и досрочного отзыва вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей. В связи с этим правление Национального банка Украины, внимательно изучив ситуацию, приняло решение о рефинансировании ликвидности банка в размере 5 млрд. грн.», – отмечалось в пресс-релизе НБУ.

7 октября НБУ ввел временную администрацию в «Проминвестбанке», временным администратором назначен заместитель председателя Нацбанка Владимир КРОТЮК.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по итогам заседания СНБО 20 октября заявил, что окончательное решение по ситуации с «Проминвестбанком» будет принято Национальным банком в ближайшее время.

Справка УНИАН. Dragon Capital - инвестиционная компания, основанная в 2000 году. Собственником компании является ее менеджмент, миноритарным пакетом акций владеет инвестиционный банк Goldman Sachs. Инвестиционно-банковское подразделение Dragon Capital с начала 2006 г. провело 22 IPO и частных размещений акций украинских компаний и банков на общую сумму 1,5 млрд. долл. Под управлением компании находится более 1 млрд. долл.