Жительница Берлина родила шестерых близнецов

Пациентка берлинской клиники «Шарите» родила шестерых близнецов: четырех девочек и двух мальчиков. Об этом сообщил журналистам директор «Шарите» Ульрих ФРАЙ, передает Лента.ру.

По словам У.ФРАЯ, женщина, имя которой не сообщается, и все шестеро новорожденных находятся в удовлетворительном состоянии. Вес близнецов, появившихся на свет на 27-й неделе беременности, составляет от 800 до 900 граммов.

Глава «Шарите» отметил также, что причиной многоплодной беременности стал прием гормональных препаратов при лечении бесплодия.

Предыдущий случай рождения шестерни в Германии был зафиксирован в Мюнхене в 1986 году. Тогда врачам не удалось сохранить жизни матери и одного из новорожденных младенцев.

Согласно статистике, вероятность рождения шестерни составляет один шанс на 4,4 – 4,7 миллионов родов.