Кабмин определился с приоритетами в энергосбережении

Правительство одобрило приоритетные направления деятельности в сфере энергоэффективности и энергосбережения на 2008—2009 годы

Киев. 20 октября. УНИАН. Кабинет министров Украины распоряжением от 16 октября 2008 г. № 1334-р одобрил приоритетные направления деятельности в сфере энергоэффективности и энергосбережения на 2008—2009 годы. Текст документа размещен на сайте правительства.

Распоряжением поручено Национальному агентству по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР) совместно с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти подать в месячный срок Кабинету министров Украины проект плана мероприятий по реализации в 2008—2009 годах утвержденных данным распоряжением приоритетных направлений.

В частности, среди приоритетных направлений - установление на законодательном уровне административной ответственности за неэффективное использование энергетических ресурсов; внедрение обязательного учета и создание государственной системы мониторинга показателей энергетического баланса; развитие новейших технологий производства биотоплива с соблюдением требований по обеспечению продовольственного баланса государства и сохранению плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, планируется реализация прогрессивных технологических проектов, в частности, путем замены в бюджетной сфере ламп накаливания энергоэффективными осветительными приборами; модернизации парка газоперекачивающих агрегатов, внедрения когенерационных и турбодетандерных энергогенерирующих установок в системе магистральных газопроводов; замены и модернизации устаревшего оборудования в ЖКХ, в первую очередь в системах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотвода; использования в бюджетной сфере энергоаккумулирующих систем электрообогрева.

Кроме того, среди приоритетов - увеличение использования альтернативных и возобновляемых источников энергии, в частности энергии ветра, солнца, тепла земли, а также шахтного метана и газа от подземного сжигания угля как топлива; создание системы энергетической маркировки.