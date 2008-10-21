Свиней и коров стало меньше, птиц, коз и овец - наоборот

В Украине по состоянию на 1 октября т.г. поголовье свиней во всех категориях хозяйств сократилось на 14,4%, или 1 млн. 166,8 тыс. голов, по сравнению с показателем октября 2007 г. - до 6 млн. 942,2 тыс. голов.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в сельхозпредприятиях поголовье свиней сократилось на 13,6%, или 442 тыс. голов, - до 2 млн. 804,5 тыс. голов, в частных хозяйствах - на 14,9%, или 724,8 тыс. голов, - до 4 млн. 137,7 тыс. голов.

По состоянию на 1 октября поголовье крупного рогатого скота (КРС) во всех категориях хозяйств сократилось на 8,7%, или на 549,8 тыс. голов, по сравнению с 1 октября 2007 г., - до 5 млн. 797,7 тыс. голов.

Согласно сообщению, в сельхозпредприятиях поголовье КРС сократилось на 13,4%, или на 280,1 тыс. голов, - до 1 млн. 817,5 тыс. голов, в хозяйствах населения сократилось на 6,3%, или на 269,7 тыс. голов, - до 3 млн. 980,2 тыс. голов.

В том числе поголовье коров во всех категориях хозяйств сократилось на 6,4%, или на 207,3 тыс. голов, - до 3 млн. 48,7 тыс. голов. В сельхозпредприятиях поголовье коров снизилось на 8,1%, или на 57 тыс. голов, - до 651 тыс. голов, в хозяйствах населения - на 5,9%, или на 150,3 тыс. голов, - до 2 млн. 397,7 тыс. голов.

Вместе с тем поголовье птицы во всех категориях хозяйств по состоянию на 1 октября т.г. выросло на 5,2%, или 10 млн. 156 тыс., по сравнению с показателем на 1 октября 2007 г. - до 206 млн. 904 тыс. голов.

В сельхозпредприятиях поголовье птицы выросло на 13,4%, или 10 млн. 723 тыс., - до 90 млн. 894 тыс. голов, а в частных хозяйствах сократилось на 0,5%, или 567 тыс., - до 116 млн. 10 тыс. голов.

Поголовье овец и коз по состоянию на 1 октября во всех категориях хозяйств выросло на 1,4%, или на 26,7 тыс. голов, по сравнению с 1 октября 2007 г., - до 1 млн. 926,4 тыс. голов.

В частности, в сельхозпредприятиях поголовье овец и коз выросло на 3,5%, или на 10,8 тыс. голов, - до 318,8 тыс. голов, в хозяйствах населения - на 1%, или на 15,9 тыс. голов, - до 1 млн. 607,6 тыс. голов.