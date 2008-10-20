Банки и страховые компании сократили вакансии на 70% и 50%

Традиционный рост активности на рынке труда для «белых воротничков» в октябре т.г. ознаменовался сокращением количества вакансий, сообщает сайт HeadHunter.

По сравнению с сентябрем, согласно сообщению, количество вакансий в октябре упало на 15% (сравнивается среднее количество вакансий, размещаемых в сутки на HeadHunter (hh.ua).

Подобную тенденцию подтверждают и другие украинские сайты по поиску работы. При этом количество вакансий продолжает сокращаться приблизительно на 0,5-1% в сутки.

Согласно данным сайта hh.ua, динамика поступления новых вакансий в октябре в сравнении с сентябрем выглядит следующим образом: в сфере продаж количество вакансий увеличилось на 2%, бухгалтерии и финансов – снизилось на 0,5%, в маркетинге и рекламе – снизилось на 5%, в производстве – на 10%, в сфере информационных технологий – на 15%, вакансии для административного персонала снизились на 27%, в сфере высшего менеджмента - 40%, в банковской сфере и на рынке страхования вакансии сократились на 70% и 50%, соответственно.

На фоне сокращения активности со стороны работодателей рынок труда насыщается предложениями кандидатов на вакансии, отмечается в сообщении. Так, значительный приток резюме произошел в сентябре. В систему hh.ua в прошлом месяце поступило на 30% больше резюме специалистов, чем в августе. По прогнозам экспертов, объем новоразмещенных резюме в октябре увеличится еще на 7%, по сравнению с сентябрем. В октябре на 37% увеличилась активность кандидатов, выражаемая в количестве откликов на вакансии.

Справка УНИАН. HeadHunter (hh.ua) – всеукраинский сайт по поиску работы и персонала, ориентированный исключительно на специалистов и менеджеров среднего и высшего звена. Поиск предложений по 26 профессиональным направлениям.

HH.UA обладает крупнейшей в Украине базой информативных резюме (более 100 тысяч), посещаемость – 20 тысяч пользователей в сутки.