В Киеве почтили память жертв массового расстрела в Бабьем Яру (событие завершилось)

Как передает корреспондент УНИАН, попасть на территорию историко-мемориального заповедника можно только с улицы Елены Телиги, пройдя металлические рамки.

Выход из метро на станции «Дорогожичи» ограничен только в подземном переходе к урочищу Бабий Яр. Вокруг заповедника на территории урочища за соблюдением порядка следят служащие Национальной гвардии Украины.

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Много людей стоят в очередях, чтобы пройти металлические рамки. Охранники тщательно проверяют личные вещи и сумки граждан.

На территории заповедника установлена большая сцена и с обеих сторон тентовые покрытия, чтобы защитить людей в случае дождя.

На территории заповедника волонтеры раздают информационные материалы с исторической справкой о трагических событиях в Бабьем Яру. Также всем желающим раздают традиционные еврейские мужские головные уборы кипы.

В памятных мероприятиях принимает участие много известных гостей, дипломатов, представителей еврейских общин. Ожидается выступление президента Украины Петра Порошенко, президента Германии Йоахима Гаука и других.