Возбуждено 8 уголовных дел о незаконном обращении с оружием

В Житомирской области в сентябре органами внутренних дел возбуждено 8 уголовных дел по фактам незаконного обращения с оружием, что вдвое больше показателя предыдущих восьми месяцев.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Управления МВД Украины в Житомирской области Валерий ФИЛЬО.

По его словам, уголовные дела возбуждены по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины, которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

“По результатам проверок владельцев охотничьего оружия, которых за время отработки проведено свыше 800, работниками милиции области выявлены 18 нарушений правил хранения оружия по месту жительства. Кроме того, сотрудниками органов внутренних дел области задокументировано 30 фактов незаконного хранения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки. К административной ответственности за нарушения, связанные с приобретением, хранением и использованием вооружения привлечено 25 человек”, - сообщил руководитель пресс-службы областной милиции.

Из незаконного обращения изъято 3 единицы огнестрельного оружия, в том числе самодельное устройство, обрез охотничьего ружья, обрез нарезной винтовки, и 3 единицы холодного оружия, а также 166 патронов разного калибра, сообщил В.ФИЛЬО.