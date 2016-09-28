Одессит более 9 лет получал пенсию за своего умершего брата

Прокуратура Суворовского района направила в суд обвинительный акт в отношении одессита, который подозревается в мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч. 3 ст. 190 УК Украины), сообщает Думская.net.

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По данным пресс-службы областной прокуратуры, следствие установило, что мужчина больше 9 лет использовал паспорт и банковскую карточку своего умершего брата для получения его пенсии.

Раскрыть аферу удалось только после того, как в феврале этого года подозреваемый предоставил ложные объяснения работникам пенсионного фонда Украины о том, что его брат находится на лечении в Киеве.

В результате противоправных действий государству нанесен ущерб в размере около 160 тысяч.