Fitch частично изменило рейтинги Киева, Одессы и Харькова

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сегодня понизило долгосрочные рейтинги Киева и изменило прогнозы по рейтингам Одессы и Харькова со "стабильного" на "негативный". Об этом говорится в сообщении агентства.

Так, рейтинг украинской столицы понижен в иностранной и национальной валюте с уровня "BB-" до "B+". Краткосрочный рейтинг города в иностранной валюте подтвержден на уровне "B". Прогноз по долгосрочным рейтингам оставлен "негативный". Данное рейтинговое действие распространяется на облигации города в обращении.

Кроме того, Fitch изменило прогнозы по рейтингам Одессы и Харькова в связи с понижением долгосрочных рейтингов дефолта эмитента Украины с уровня "BB-" до "B+" в связи с существенным и растущим риском финансового кризиса в стране, включая значительное снижение курса национальной валюты, напряженность в банковской системе и существенный ущерб для реального сектора экономики. Также агентство подтвердило долгосрочные рейтинги Одессы и Харькова в иностранной и национальной валюте на уровне "B+" и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте на уровне "B".

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