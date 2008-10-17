От НБУ требуют вернуть людям право пользоваться своими деньгами

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА обратилась с представлением на имя председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА о восстановлении конституционного права граждан на свободное владение, пользование и распоряжение своими банковскими вкладами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе омбудсмана.

В представлении отмечается, что люди, которые обратились за защитой к Уполномоченному по правам человека, возмущены тем, что после вступления в силу постановления правления НБУ № 319 от 11 октября 2008 года «О дополнительных мерах по деятельности банков» украинские банки стали применять ограничительные меры, что привело к массовым нарушениям условий депозитных договоров, а также договоров по обслуживанию карточных счетов.

Н.КАРПАЧЕВА констатирует, что вкладчики не могут своевременно получить средства не только с депозитных счетов, но и заработную плату, пенсию, другие выплаты. “Во многих случаях это может стать причиной нарушения прав человека на здоровье и жизнь”, - отметила она.

В представлении указывается, что возникают также проблемы с осуществлением расчетов за товары и услуги по платежным карточкам граждан, которые являются клиентами «Проминвестбанка», банков «Надра», «ВТБ» и других.

Н.КАРПАЧЕВА отмечает, что в условиях обострения мирового финансового кризиса национальная банковская система, бесспорно, нуждается в государственной неотложной помощи. В то же время она подчеркивает, что “переводить весь груз кризиса на плечи граждан-вкладчиков банков нельзя, поскольку это подрывает доверие населения к банкам”.

По мнению Н.КАРПАЧЕВОЙ, меры, которые предпринимаются Национальным банком Украины и другими банками, нарушают конституционные права человека на свободное владение, пользование и распоряжение своей собственностью.

Уполномоченный ВР по правам человека считает, что НБУ с целью восстановления прав граждан на свободное владение, пользование и распоряжение своими вкладами должен безотлагательно внести изменения в постановление «О дополнительных мерах по деятельности банков».