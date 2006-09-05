Начальник миграционной службы Одесской области Иван СУПРУНОВСКИЙ убежден, что из-за несовершенства законов Украина превращается в отстойник для нелегалов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявила на сегодняшнем заседании Координационного совета по вопросам миграции во главе с руководителем аппарата Одесской облгосадминистрации Анатолием ФЕТЕСКУ.

Участники заседания пришли к выводу, что законодательство Украины, регулирующее миграционные процессы, нуждается в изменениях.

«В частности, необходимо внести коррективы в процедуру предоставления статуса беженца, - убежден начальник миграционной службы Одесской области Иван СУПРУНОВСКИЙ, - в решение вопросов финансирования пунктов временного размещения беженцев, усовершенствования полномочий органов миграционных служб для надлежащего контроля за миграционной ситуацией».

По его словам, «должному контролю мешает ряд факторов. Прежде всего, это отсутствие механизма передачи силовым структурам лиц, которым отказано в предоставлении статуса беженца. Нелегалы, пользуясь несовершенной процедурой получения статуса беженца и недостатками действующего законодательства, со временем преодолевают границы Украины – транзитной страны для перемещения из Азии в Европу».

Только в июле нынешнего года, уточнил И.СУПРУНОВСКИЙ, из Одесского пункта временного размещения беженцев выехали без предупреждения 25 человек.

Между тем, Одесская область занимает второе – после Киева – место в Украине по количеству проживающих тут беженцев. По состоянию на 1 июля на учете в региональной миграционной службе находились 593 человека. В частности, из стран Азии – 485 человек (большинство из Афганистана), из стран Африки – 101 человек (большинство из Судана). За первое полугодие 2006 года решением Госкомитета по делам национальностей и миграции статус беженца предоставлен 15 лицам (в т. ч. 6 детям), а 33 иностранцам отказано.