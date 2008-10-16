Крымские таможенники изъяли у гражданина РФ 5 старинных самоваров

5 старинных самоваров, не заявленных в таможенной декларации как предметы старины, но подлежащие обязательному письменному декларированию, обнаружили в Севастополе работники таможни при осуществлении контроля багажа гражданина РФ, прибывшего на теплоходе из Стамбула.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Севастопольской таможни, самовары были переданы на экспертизу в экспертный отдел Крымского Республиканского учреждения «Центральный Музей Тавриды», в результате которой они признаны объектами, представляющими культурную и историческую ценность: самовар-бочка (Турция, первая половина ХХ в.), самовар в форме рюмки (Россия, начало XX в., фирма Аленчикова и Зимина, Москва), самовар в форме шара (Турция, начало XX в.), самовар в форме бочки (Турция, начало XX в.), самовар в форме рюмки (Россия, вторая половина ХІХ в., самоварное производство Григория Константиновича Романова с сыновьями, Тула).

В отношении гражданина России был составлен административный протокол.

На основании постановления Ленинского районного суда Севастополя самовары конфискованы в доход государства, и после решения Межведомственного совета по вопросам ввоза, вывоза и возвращения культурных ценностей будут переданы в один из музеев Украины.