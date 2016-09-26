Сегодня в Днепре попрощаются с убитыми патрульными (биографии)

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Днепра в Facebook. Церемония пройдет в театре Горького.

Полиция опубликовала информацию о погибших.

Лейтенант полиции Кутушев Артем Юрьевич родился в Днепропетровске в 1989 году.

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С 20.11.2007 по 09.10.2008 проходил службу в Вооруженных сил Украины, в военной части А1126, на должности механика-водителя.

Высшее образование получил в 2015 году - окончил Днепропетровский государственный университет внутренних дел. Учился на заочной форме обучения и получил базовое высшее образование по специальности «Правоохранительная деятельность».

С 16.01.2016 года назначен на должность инспектора роты № 8 батальона № 4 Управления патрульной полиции в городе Днепропетровске.

Сегодня дочке Артема исполнилось 3 года.

Лейтенант полиции Макаренко Ольга Александровна родилась в Днепропетровске в 1980 году.

В 2004 году окончила Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого (заочная форма обучения) по специальности «правоведение», квалификация - юрист.

С ноября 2002 года по июнь 2010 года работала в отделе образования Индустриального районного совета. Днепропетровска на должности «ведущий специалист-юрист».

С 16.01.2016 года была назначена на должность инспектора роты № 5 батальона № 4 Управления патрульной полиции в городе Днепропетровске.

У нее осталась семья - муж и двое детей.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в Днепре объявили днем траура по погибшим работниками патрульной полиции.