Задержанному за растрату 492 миллионов директору ЗТМК суд назначил залог менее 6 миллионов гривень

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"И защита, и прокуратура будут оспаривать это решение", - сообщил корреспондент телеканала.

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По его словам, защита директора подаст апелляцию, и основными аргументами является то, что у Сивака - пятеро несовершеннолетних детей, также он будет сотрудничать со следствием и не будет пытаться покинуть территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным Специальной антикоррупционной прокуратуры, задержанный по обвинению в растрате 492 млн грн государственных средств директор Запорожского титано-магниевого комбината Владимир Сивак вывел их через подконтрольные предприятия и энергогенерирующие компании на Кипр.

Следствие установило, что в течение 2014-2015 годов на модернизацию производства ООО "ЗТМК", в соответствии с договором об учреждении, компания-совладелец "TOLEXIS TRADING LIMITED" выделила 880 млн грн.

Однако, директор предприятия, злоупотребляя служебным положением, совершил растрату большей части полученных денежных средств (492 млн грн), перечислив их в пользу третьих лиц.

В частности, вместо финансирования расходов на модернизацию, средства направлены ОАО "Холдинговая компания" Энергомережа", ОАО "Запорожьеоблэнерго", ОАО "Коммерческий банк "Надра" и ООО "Синтез Ресурс" – в счет погашения задолженности ГП "ЗТМК" перед указанными субъектами. Тогда как эти платежи должна была осуществить компания "TOLEXIS TRADING LIMITED" на условиях, предусмотренных договором основания ООО "ЗТМК".

В случае признания судом виновности задержанного директора, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" было создано в 2013 году государством в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 51% уставного капитала) и Кипрской компанией "TOLEXIS TRADING LIMITED" (49%), принадлежащей Дмитрию Фирташу.

Последняя обязалась уплатить долги госпредприятия, на основе которого было создано ООО, и инвестировать 110 млн долларов США на внедрение передовых технологий и оборудования отечественных и зарубежных фирм. Запорожский титано-магниевый комбинат является единственным производителем губчатого титана в Европе.