В САП рассказали, как директор завода Фирташа вывел 492 миллиона гривень государственных средств на Кипр

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил заместитель главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.

«Частично деньги были выведены через подконтрольные субъекты на республику Кипр, частично – на энергогенерирующие компании в Украине и в дальнейшем также на Кипр», - сказал он.

Читайте такжеСМИ узнали, кому Фирташ продает бизнес-центр "Парус" в Киеве

По словам Кривенко, прокуратура рассчитывает привлечь к ответственности и конечных получателей выгоды от указанных незаконных действий.

«Расследование ведется по трем линиям. Раскрыта уже первый цепь, задержано первое лицо. В дальнейшем, я думаю, что мы выйдем на конечных бенефициаров», - подчеркнул заместитель главы САП.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 сентября, Соломенский районный суд Киева проводит заседание по избранию меры пресечения директору ЗТМК.

Для задержанного директора ЗТМК следствие потребует назначение суммы залога в размере 492 млн грн, что соответствует нанесенному ущербу государству.