В школе, где работал Сухомлинский, учитель дал ученику по голове

Прокуратура Онуфриевского района Кировоградской области возбудила уголовное дело в отношении учителя английского языка, который во время урока ударил кипой тетрадей по голове одного из учеников.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Инцидент произошел Павлышский общеобразовательной школе І-ІІІ степеней имени Василия Сухомлинского, где в свое время работал выдающийся педагог.

По информации прокуратуры, во время урока учитель за ненадлежащую подготовку к уроку ударил кипой тетрадей по голове ученика 7-го класса, нанеся подростку физическую боль.

Уголовное дело возбуждено согласно ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины (побои, нанесшие физическую боль).

Для организации проведения досудебного следствия уголовное дело направленно в Онуфриевский райотдел УМВД в области.