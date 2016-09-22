В Днепре более 7 тысяч семей получили материальную помощь от мэра Филатова

Средства выделили из поступлений в городской бюджет, полученных от размещения свободных финансовых ресурсов города на депозитах в банках.

Выплата одноразовая. Ее получили семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, семьи, в которых есть дети под опекой, приемные семьи, детские дома семейного типа, многодетные семьи.

Семья Василия и Елены Деревянко также получила помощь. «Я слышал, что такая помощь должна быть, и ждал ее. И вот на днях деньги пришли на карточку – как раз в то время, когда они очень необходимы, потому что дети уже пошли в школу. Мы благодарны Борису Филатову за эту помощь», – говорит Василий Деревянко. У Василия и Елены есть родной взрослый сын. Шесть лет назад пара решила усыновить маленького Святослава. Но на этом они не остановились: позже взяли еще пятерых детей. А четыре года назад семья пополнилась приемными двойняшками и их сестренкой. Сейчас младшему приемному ребенку – 7 лет.