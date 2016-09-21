Спецподразделение "Альфа" провело тренировку с роботами (видео)

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Служба безопасности под эгидой центрального координационного органа по борьбе с терроризмом - Антитеррористического центра при СБУ провела противодиверсионные тренировки, максимально приближенные к реальным условиям.

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По сценарию, группа условных диверсантов подорвала технологическое оборудование Харьковского областного радиотелевизионного передающего центра, после чего исчезла в неизвестном направлении. Силовикам необходимо было локализовать последствия взрыва, осмотреть место происшествия с привлечением специалистов-взрывотехников, определить приметы условных диверсантов, разыскать и задержать их.

После анализа собранных данных, правоохранители задержали двух диверсантов. Последний из них, забаррикадировавшийся в заброшенном здании, был обезврежен бойцами спецподразделения СБУ "Альфа".

Согласно опубликованным фото, во время тренировки применялись роботы. Как отмечается, задача тренировок состояла, в частности, в выявлении недостатков в системе мер по противодействию возможной диверсионной деятельности.