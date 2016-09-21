В Днепре чиновник Гоструда "погорел" на взятке (фото)

16:51, 21 сентября 2016
Общество
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В Днепре на взятке задержали одного из заместителей начальника государственного предприятия в области сертификации объектов нефтегазового комплекса Гоструда.

npu.gov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что одного из заместителей начальника профильного государственного предприятия Государственной службы Украины по вопросам труда задержали 20 сентября в местном кафе.

"140 тысяч гривень взятки чиновник положил в карман и спокойно продолжил свой ужин", - отметили в полиции.

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По информации оперативников, работники государственного учреждения требовали "дань" за услуги. В частности, за выдачу разрешительных документов, которые необходимы для деятельности автомобильных газозаправочных станций.

"В госучреждение обратился представитель общества для получения соответствующих разрешений для деятельности 11-ти газовых АЗС. Выдачу документов чиновник оценил в 196 тысяч гривень. Несколько месяцев правоохранители документировали противоправную деятельность чиновника. Он получил 56 тысяч гривен неправомерной выгоды в несколько этапов", - говорится в сообщении.

Следственным управлением областной полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

npu.gov.ua

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