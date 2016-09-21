Завтра в Харькове начинаются "Недели Германии"

"Недели Германии" в Украине начнутся 22 сентября в Харькове, сообщает Depo.ua.

"В этом году внимание проекта будет сфокусирована на развитии города и городского пространства и разнообразных аспектах децентрализации: экономической, культурной, экологической и тому подобное. Партнерами проекта в Харькове в 2016 году выступают более 50 государственных и негосударственных институтов, учебных заведений, культурных центров, международных проектов и коммерческих кампаний", - говорится в сообщении.

По словам Генерального консула Германии в Донецке (офис в Днепре) Вольфганга Мессингера, "Недели Германии" в Украине является витриной интенсивных немецко-украинских отношений.

"Этой осенью во время "Недель" мы будем говорить про такие важные аспекты украинско-немецкого партнерства как энергоэффективность и поиск новых источников энергии, трансформации в медицине, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций, развитие социального предпринимательства и креативной экономики. Наше сотрудничество пронизывает все сферы (экономику, культуру, спорт, политику, гражданское общество, науку) и это дает нам возможность конструктивно и действенно поддерживать Украину на основе нашего собственного опыта и накопленных экспертных знаний", - сказал он.

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Все события, которые будут иметь место во время Недель Германии, так или иначе касающиеся развития городов и городского пространства.

Ключевыми направлениями Недель Германии в Харькове станут: урбанистика и децентрализация, инновационные решения для городов, социальное предпринимательство и креативная экономика, трансформации в медицине, создание агрокластеров как залог устойчивого продовольственного снабжения городов и тому подобное.

Справка. Недели Германии в Украине – ежегодная (с 2013 года) платформа презентации результатов украинско-немецкого сотрудничества. Этой осенью Недели Германии проходят в более чем 25-ти городах Украины. Организаторы: Генеральное консульство Федеративной Республики Германия в Донецке (офис в Днепре) – Генеральный консул Вольфганг Мессингер и Почетное консульство Федеративной Республики Германия в Харькове – Почетный консул Татьяна Гавриш.