В полиции рассказали, где планируются похороны главаря "Оплота" Жилина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника облуправления полиции – начальник уголовной полиции ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области Игорь Назаренко сегодня во время брифинга.

"По имеющейся на настоящее время информации похороны Жилина должны пройти, если я не ошибаюсь, завтра в городе Белгород. Там, где похоронен его отец. Информация о том, что Жилина будут хоронить в Харькове, в настоящее время не подтверждена", - сказал Назаренко.

Он подчеркнул, и Жилин, и раненный во время нападения вместе с ним Андрей Козарь находились в розыске в Украине. В настоящее время российская сторона не сообщила официально о гибели главаря "Оплота".

"Российская сторона в настоящее время официально нас о смерти Жилина не известила. Есть определенные трудности в общении с правоохранительными органами Российской Федерации, но это мы решаем по каналам Интерпола. Как Жилин, так и Козарь находились в розыске. Козарь в розыске с 2013 года, Жилин – с 2014 года", - сказал Назаренко.

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По его словам, Козарь находился в розыске по подозрению в совершении преступлений, связанных со сбытом наркотических веществ, а также по подозрению в совершении убийства журналиста харьковской газеты "Новый стиль" Василия Климентьева. В свою очередь Жилин находился в розыске по подозрению в совершении целого ряда преступлений – "организация заказного убийства", "создание преступной организации", "легализация средств, полученных преступным путем" и др.

"Розыскные дела в отношении указанных лиц находятся в производстве Главного управления Нацполиции в Харьковской области", - отметил Назаренко, добавив, что если станет известно о гибели фигурантов, дела по ним будут закрыты.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября на территории элитного поселка Горки-2 в Одинцовском районе Московской области Российской Федерации в ресторане "Ветерок" киллер расстрелял двух человек, одним из которых оказался лидер харьковской террористической организации "Оплот" и противник Евромайдана Евгений Жилин. Жилин был убит, а его знакомый Андрей Козырев получил ранения.

Советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк 20 сентября сообщил, что представители министерства внутренних дел РФ подтвердили факт гибели Жилина, однако ожидается официальное подтверждение. Вместе с тем, он не исключил, что его смерть могла инсценировать ФСБ России.

В прокуратуре Харьковской области сегодня сообщили, что не получали официального подтверждения факта смерти Жилина. В отношении лидера "Оплота" в области открыто несколько уголовных производств и объявлен в розыск.