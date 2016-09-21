Православные христиане отмечают первый большой праздник церковного года - Рождество Богородицы

Об этом управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) напомнил 21 сентября, в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы и Международного дня мира, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«Наверное, не случайно Международный день мира уже который год отмечается в день большого православного праздника - Рождества Богородицы. Такое совпадение очень символично. Сегодня родилась Божия Матерь - это день радости, день преодоления разделения, обретения надежды на примирение с Богом и начало спасения мира. С рождением Божией Матери мир изменился, ведь Дева Мария привела в наш мир Христа, Который показал людям путь ко спасению и согласию с Богом. Рождение Пречистой от бездетных праведников Иоакима и Анны учит терпению и большой вере в Бога», - отметил митрополит Антоний.

Вместе с тем, владыка Антоний обратил внимание на опасную ситуацию, которая сложилась в Украине.

«К большому сожалению, Украина сегодня входит в список десяти самых небезопасных стран мира. Мы не перестаем просить Божию Матерь о том, чтобы на нашей земле прекратилось кровопролитие. В этот день мы просим Матерь Божию о мире для нашего народа. Ведь вера в Ее заступничество у нас всегда была очень сильна: ни одно важное дело не начинали без молитв к Царице Небесной. В день Своего Рождества Пречистая Дева Мария особо слышит наши молитвы и, предстоя Сыну Своему и Богу нашему, просит за всех нас. Когда кажется, что все возможности для диалога с ближним исчерпаны и смысла искать общий язык уже нет, нужно смиренно обратиться к Царице Небесной и попросить Ее о помощи вразумить нас», - сказал управляющий делами УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Международный день мира отмечается 21 сентября с 2002 года. В этот день ООН призывает все страны остановить военные действия и хотя бы на 24 часа прекратить проливать кровь. Согласно рейтингу организации Vision of Humanity, в этом году Украина вошла в 10-ку самых опасных стран мира. Всего в рейтинге 163 позиции, где Украина занимает 156 место. В 2015 году наша страна находилась на 150 позиции, между Нигерией и Ливией. В 2014 году Украина занимала 141 позицию, а в 2013 году - 111. Такие изменения связаны с военным конфликтом на востоке Украины.

*** Рождество Богородицы - первый двунадесятый праздник в новом церковном году. В этот день все православные христиане стараются прийти на праздничные богослужения и приобщиться Святых Христовых Таин. Согласно церковному преданию, Пресвятая Богородица появилась на свет от праведной четы: Иоакима и Анны. Долгое время у благочестивых супругов не было детей. В те времена считалось, что если супруги бездетны, значит, они прогневали Господа. Но Иоаким и Анна не переставали надеяться на Бога и горячо молились о том, чтобы Он послал им чадо, несмотря на их преклонный возраст. Молитвы праведников были услышаны Небесным Отцом: Ангел Господень возвестил супругам, что у них родится Дочь Благословенная выше всех земных дочерей. По воле Бога так и произошло.

В день Рождества Богородицы во всех православных храмах поется величание: «Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтем святых твоих родителей, и всеславное славим Рождество Твое». Также поется Тропарь: «Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный».