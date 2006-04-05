Украинские бизнесмены скупают детекторы лжи

Украинские компании готовы тратить тысячи долларов на поиск правды. По количеству приобретенных детекторов лжи мы уже опередили крупнейших конкурентов – россиян и поляков. И заняли первое место в Европе.

Спрос на услуги полиграфологов - специалистов, которые проводят тесты на детекторе лжи, – ежемесячно увеличивается почти вдвое. В основном благодаря корпоративным клиентам.

Самые популярные спецросследования - если в компании совершили преступление и во время приема кандидатов на работу. Чаще всего люди скрывают увольнение за кражи.

Лариса Волык, полиграфолог:

"Спрос действительно высокий. Согласно требованиям Американской полиграфистической ассоциации мы проводим не больше 3 тестов в день. Тест длится 2-3 часа".

Полиграфологов в Украине можно сосчитать на пальцах, а объем рынка этих услуг оценивают в один-два миллиона долларов. Тест у специалиста стоит 100-500 долларов, записываться в очередь надо за полмесяца.

В некоторых компаниях работники проходят тесты на детекторах лжи регулярно. Так фирмы борются со взяточничеством, кражами и текучкой кадров.

Андрей Волык, директор компании по детекции лжи:

"Есть отдельные коммерческие структуры, банковские, казино, нефтегазовые, строительные, они тратят десятки тысяч долларов".

Большинство компаний на проверку подчиненных детекторами лжи тратят до 5 тысяч долларов ежегодно.

/"Деловые Факты", ICTV