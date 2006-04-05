Украинские бизнесмены скупают детекторы лжи
Случаи применения - преступление в компании и прием новых сотрудников
Украинские компании готовы тратить тысячи долларов на поиск правды. По количеству приобретенных детекторов лжи мы уже опередили крупнейших конкурентов – россиян и поляков. И заняли первое место в Европе.
Спрос на услуги полиграфологов - специалистов, которые проводят тесты на детекторе лжи, – ежемесячно увеличивается почти вдвое. В основном благодаря корпоративным клиентам.
Самые популярные спецросследования - если в компании совершили преступление и во время приема кандидатов на работу. Чаще всего люди скрывают увольнение за кражи.
Лариса Волык, полиграфолог:
"Спрос действительно высокий. Согласно требованиям Американской полиграфистической ассоциации мы проводим не больше 3 тестов в день. Тест длится 2-3 часа".
Полиграфологов в Украине можно сосчитать на пальцах, а объем рынка этих услуг оценивают в один-два миллиона долларов. Тест у специалиста стоит 100-500 долларов, записываться в очередь надо за полмесяца.
В некоторых компаниях работники проходят тесты на детекторах лжи регулярно. Так фирмы борются со взяточничеством, кражами и текучкой кадров.
Андрей Волык, директор компании по детекции лжи:
"Есть отдельные коммерческие структуры, банковские, казино, нефтегазовые, строительные, они тратят десятки тысяч долларов".
Большинство компаний на проверку подчиненных детекторами лжи тратят до 5 тысяч долларов ежегодно.
/"Деловые Факты", ICTV