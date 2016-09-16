Пять мешков янтаря на 1,5 миллиона: на Ривненщине задержали охотника за "солнечным камнем" (фото, видео)
В пятницу, 16 сентября, в Рокитном (Ривненская область) правоохранители изъяли партию янтаря-сырца общим весом около 180 килограммов. Стоимость камня на "черном" рынке составляет более 1,5 миллиона гривень.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области, во время проведения оперативной отработки, сотрудники роты полиции остановили автомобиль "Subaru" под управлением 28-летнего жителя Кировоградской области. При осмотре в багажнике авто было обнаружено пять мешков с «солнечным камнем» общим весом около 180 кг.
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Кроме того, как отмечается, патрульные полицейские, которые в рамках проведения отработки проверяли автомобили на автодороге Киев-Ковель, остановили "MITSUBISHI Outlander", который принадлежит 26-летнему жителю Старого села Рокитновского района.
В салоне машины полицейские обнаружили около шести килограммов янтаря-сырца, пистолет для отстрела резиновыми пулями и патроны к нему, а также около 20 тысяч гривень.