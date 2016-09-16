Пять мешков янтаря на 1,5 миллиона: на Ривненщине задержали охотника за "солнечным камнем" (фото, видео)

Как сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области, во время проведения оперативной отработки, сотрудники роты полиции остановили автомобиль "Subaru" под управлением 28-летнего жителя Кировоградской области. При осмотре в багажнике авто было обнаружено пять мешков с «солнечным камнем» общим весом около 180 кг.

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Кроме того, как отмечается, патрульные полицейские, которые в рамках проведения отработки проверяли автомобили на автодороге Киев-Ковель, остановили "MITSUBISHI Outlander", который принадлежит 26-летнему жителю Старого села Рокитновского района.

В салоне машины полицейские обнаружили около шести килограммов янтаря-сырца, пистолет для отстрела резиновыми пулями и патроны к нему, а также около 20 тысяч гривень.