Одесские пограничники задержали молдаванку, разыскиваемую Интерполом за торговлю человеческими органами

Как сообщил УНИАН офицер пресс-службы Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Одесской области Александр Яковенко, 15 сентября около 7:00 во время проведения паспортного контроля в пункте пропуска «Кучурган» пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили и задержали гражданку Молдовы, которая есть в базе Интерпола.

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«Правоохранителями Молдовы она разыскивается за торговлю человеческими органами», - отметил Яковенко.

Женщину передали сотрудникам Национальной полиции, о задержании сообщено Укрбюро Интерпола в Киеве.