Одесские пограничники задержали молдаванку, разыскиваемую Интерполом за торговлю человеческими органами
13:54, 15 сентября 2016Общество
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В Одесской области пограничники задержали гражданку Молдовы, которая разыскивается Интерполом за торговлю человеческими органами.
В Кучургане задержали гражданку Молдовы, разыскиваемую за торговлю органами / dpsu.gov.ua
Как сообщил УНИАН офицер пресс-службы Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Одесской области Александр Яковенко, 15 сентября около 7:00 во время проведения паспортного контроля в пункте пропуска «Кучурган» пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили и задержали гражданку Молдовы, которая есть в базе Интерпола.
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«Правоохранителями Молдовы она разыскивается за торговлю человеческими органами», - отметил Яковенко.
Женщину передали сотрудникам Национальной полиции, о задержании сообщено Укрбюро Интерпола в Киеве.
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