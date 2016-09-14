Стало известно, какие животные должны появиться в Харьковском зоопарке

Новых животных в Харьков планируют передать из Иерусалимского зоопарка. Об этом 14 сентября рассказал Харьковский городской голова Геннадий Кернес, сообщает пресс-служба горсовета.

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"На днях я встречался с директором Иерусалимского зоопарка, который был в Харькове. Он готов передать нам этих животных. Мы знаем, примерно, когда мы получим жирафов", - рассказал Кернес.

По его словам, также готовится место для проживания белых медведей, и, возможно, пингвинов.

"Реконструкция зоопарка будет поэтапной. Сейчас мы реконструируем слоновник. Скоро приступим к реконструкции обезьянника. Наша главная задача - это сохранить зоопарк и разнообразить его коллекцию", - сообщил Геннадий Кернес.

Ранее первый заместитель городского головы Игорь Терехов сообщил, что при реконструкции зоопарка будут применяться самые современные технологии, чтобы Харьковский зоопарк вошел в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов и мог, в том числе, получать новых животных.