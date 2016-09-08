В харьковском саду Шевченко появится "изюминка" - озеро с набережной

Как сообщает пресс-служба мэрии Харькова, ежедневно работники коммунальных предприятий ведут активные работы: дорожники асфальтируют пешеходные дорожки и устанавливают новые бордюры, озеленители занимаются клумбами и газонами. Также в саду появится современная система ливневой канализации, что не позволит больше ливням разрушать аллеи. Кроме того, все зеленые насаждения будут поливаться с помощью техники.

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«Сегодня здесь уже проложен автоматический полив, и вы видите, что газон поднялся полностью, и это очень хорошо. В следующем году, я уверен, здесь мы увидим массу людей, которые будут отдыхать и на лужайках, и на газонах. Еще нужно выполнить целый комплекс работ, и, я думаю, что где-то к 15 октября мы сможем уже наслаждаться центральной аллеей в полностью обновленном виде», - отметил Терехов.

После этого, как отмечается, ремонтники перейдут к боковым аллеям, и через некоторое время начнутся работы по возведению еще одной изюминки обновленного сада Шевченко.

«Здесь появится озеро с красивой набережной, где люди смогут сидеть, отдыхать у входа в зоопарк. Это озеро будет придавать определенный шарм саду Шевченко. Такого сада, я уверен, нет нигде в Украине. Даст Бог, все у нас получится общими усилиями, и, я думаю, что это будет жемчужина города Харькова», - сказал вице-мэр.