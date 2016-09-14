ГПУ допросила предстоятеля УПЦ МП Онуфрия

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью «24 каналу».

«Согласно данным следствия, именно Янукович приказал бывшему министру внутренних дел Захарченко лишить свободы и Блаженнейшего Владимир и митрополита Драбинко с целью заставить покойного предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата сложить свои полномочия в пользу приближенного к Януковичу человеку», - заявил он.

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«Мы имеем множество показаний в основном людей церкви, в том числе допрошен как свидетель и нынешний предстоятель УПЦ ММ (Онуфрий) и много людей, которые там работали, в том числе мы получили показания и самого Драбинко», - добавил Луценко.

«Драбинко указывает вещи, которые могут изменить процессуальный статус свидетеля нынешнего народного депутата Новинского, да была между ними очная ставка. На данный момент проводятся окончательные допросы еще нескольких важных лиц и мы примем решение о статусе Новинского, если будут основания предъявить ему обвинение - оно будет предъявлено », - заявил генпрокурор.

«Мы точно видим основания привлечь к ответственности и в этом эпизоде бывшего президента Украины Виктора Януковича, который доцаревался до того, что решил управлять не только Конституционным судом, не только парламентом, Кабмином и олигархами, но еще и Украинской православной церковью Московского патриархата », - подчеркнул он.