Порошенко: В Украине должны появиться музеи воинам АТО и героям Небесной Сотни

Об этом Порошенко сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

Глава государства подчеркнул, что уже более двух лет на востоке Украины ведутся боевые действия, и нельзя забывать своего морального долга перед теми, кто внес важный вклад в дело защиты Родины.

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«Настаиваю на том, чтобы в государственном бюджете была статья, предусматривающая строительство памятника и Музея воинам АТО, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость нашего государства. Так же как и предусмотрены расходы на строительство музея Героев Небесной Сотни совместно с городским бюджетом города Киева», - сказал Порошенко.

Президент отметил, что ко Дню защитника Украины необходимо отчитаться о Музее воинов АТО, а к годовщине Революции Достоинства - о Музее Героев Небесной Сотни.