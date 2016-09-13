КС признал неконституционным разрешительный характер публичных богослужений и процессий

Как сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека, такое решение КС официально обнародовал сегодня по делу по конституционному представлению омбудсмена относительно соответствия Конституции положений части 5 статьи 21 закона «О свободе совести и религиозных организациях» (дело о заблаговременном оповещении о проведении публичных богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий).

26 октября 2015 года уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская обратилась в КС с конституционным представлением относительно признания указанных положений не соответствующими положениям статьи 39 Конституции.

Читайте такжеПредставители почти всех сил в Раде предлагают разрешить священникам богослужение в больницахВ представлении уполномоченного утверждалось, что к любому публичному богослужению, религиозному обряду, церемонии или процессии, которые по своему характеру являются мирными собраниями, должна применяться статья 39 Конституции.

Это означает, что такие мероприятия должны проводиться при условии заблаговременного уведомления органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, а ограничение относительно реализации этого права может устанавливаться исключительно судом.

При этом статья 21 закона «О свободе совести и религиозных организациях» предусматривает разрешительный характер, что очевидно противоречит положениям статьи 39 Конституции.