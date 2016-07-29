Скандальный "крестный поход" на Киев: в полиции подвели итоги

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"27 и 28 июля в церковных мероприятиях приняли участие по 15 тыс. граждан ежедневно. Открыто одно уголовное производство, девять человек пригласили в полицейские участки. Таковы результаты работы правоохранительных органов в течение двух последних дней", - говорится в сообщении.

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В течение нескольких последних недель полиция работала в усиленном режиме, сопровождая колонны паломников по территории нескольких областей Украины с востока и запада страны. По маршруту движения колонн правоохранители проверяли прилегающую территорию.

"Благодаря такой работе удалось нейтрализовать потенциальную угрозу взрыва. Кинологи со служебными собаками обнаружили закладку с боевыми гранатами на Житомирской трассе в районе с. Капитановка Киево-Святошинского района. Закладку локализовали и обезвредили полицейские-взрывотехники", - отметили в полиции.

"Правоохранители предотвратили несколько попыток мелких провокаций, своевременно локализовав их. В течение вчерашнего дня в отделения полиции были приглашены 9 граждан. Двое из них намеревались бросать куриные яйца по участникам шествия, четверо - имели при себе плакаты, которые могли своим содержанием спровоцировать конфликт. Еще трое граждан пригласили в полицию по подозрению в попытке пронести запрещенные предметы на территорию Киево-Печерской лавры. У одного из них полицейские обнаружили газовый баллончик. После установления личности и профилактических бесед всех их отпустили", - отметили правоохранители.