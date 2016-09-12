Гендиректор "1+1 медиа" предложил Фирташу и Левочкину производство новостей для "Интера" силами ТСН

Данное обращение он разместил на своей странице в Facebook.

"Насколько мне известно из открытых источников, именно вы являетесь основными владельцами канала "Интер", или как минимум людьми, которые влияют на его операционную политику. Наблюдая за тем, как в последние дни вокруг вашего канала разгораются нешуточные страсти и категорически при этом осуждая методы силового воздействия, тем не менее, я пришел к выводу, что ваш канал находится в глубокой репутационной яме", - говорится в его сообщении.

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Также Ткаченко вспомнил высланного из страны редактора программы "Подробности" Столярову, российского политтехнолога Януковича - Шувалова, переписку с "ДНР"/Кремлем и сюжеты в программах новостей, которые противоречат журналистским стандартам и стали основой редакционной политики организации под названием НИС.

"К тому же я узнал, что руководство "Интера" не имеет возможности влиять на редакционную политику НИСа, который по договору производит информационные продукты для канала. В тоже время, г-н Пилипець – руководитель информационного вещания, а по сути - самого Интера, уверенно заявляет, что менять редакционную политику и людей с подмоченной репутацией не собирается", - рассказал гендиректор "1+1 медиа".

"Мне понятно, что Дмитрию Фирташу из "прекрасного далеко" Австрии, может быть не все четко видно. Но я уверен, что одному из лидеров Оппоблока – Сергею Левочкину – все понятно", - пишет Ткаченко.

Также он рассказал, как в последнее время участились попытки очернить журналистов и проекты "1+1 медиа": появились заказные сюжеты, кампании с участием ботов, фейковые борды.

"Предполагая, что это решение менеджмента, а не собственников, я обратился к коллегам. Но и они сами в догадках – канал не отвечает за новости, новости горят, люди бегут, яма для репутации становится глубже", - отметил гендиректор "1+1 медиа".

"И так как рынок у нас тесный, и мы все люди не чужие друг другу, то мы хотим предложить вам руку помощи. Ведь именно так поступают в цивилизованном мире – за бюджеты не больше, а я уверен, что меньшие(!), чем вы тратите сейчас на заказные кампании против наших журналистов и проектов и содержание редакции, мы готовы производить для вас новости силами редакции ТСН", - предложил Ткаченко и добавил, что журналисты "1+1 медиа" смогут почувствовать аудиторию "Интера" и гарантировать журналистские стандарты.

"Мне кажется, как говорят коллеги на западе, это чистейший win-win. Со своей стороны гарантирую невмешательсво в работу ТСН со стороны любых собственников", - пообещал он.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева, 26, произошел пожар. Пожару предшествовал митинг у здания телеканала. Активисты требовали прекратить работу канала, обвиняя "Интер" в том, что он работает как пропагандистское СМИ России.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в здании было несколько возгораний.

Президент Петр Порошенко поручил генеральному прокурору Юрию Луценко взять расследование событий, произошедших у здания «Интера», под личный контроль.